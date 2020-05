As pessoas na dobem vão encontrar artigos escritos pela Isabel, artigos escritos por nutricionistas, especialistas de diversas áreas para falarem de temas que são pertinentes, que podem ser também temas da atualidade, mas vai ter também artigos escritos pela própria equipa dobem - que é a equipa que já me acompanha há muito tempo. Estamos a falar de um universo de pessoas que são a minha família, não estamos a falar de uma equipa nova de raiz, são pessoas que me conhecem muito bem e que também vivem este estilo de vida.

Acho que nós não podemos dizer que estamos felizes, não é. Ninguém está feliz quando sabe que a nossa liberdade está mais condicionada

De que forma é que este projeto representa um "regresso às origens" para si enquanto jornalista?

Nós vamos ter uma equipa de jornalistas que eu como diretora geral e publisher cabe-me a mim produzir conteúdos e estar em todo o processo editorial da revista, eu juntamente com a minha agência que é a MAGG.

E quem mais estará ao seu lado neste projeto?

Quem estará ao meu lado neste projeto será a MAGG, e quando eu falo na MAGG tenho de falar numa pessoa em concreto que é o meu braço direito, porque é um grande amigo de longa data e é uma pessoa que partilha os mesmos valores que eu no que toca à produção de conteúdos e à forma como esses conteúdos devem ser trabalhados, estou a falar do Ricardo Martins Pereira. Tem um percurso do ponto de vista profissional que eu valorizo muito, é uma pessoa extremamente criativa, com imensa noção de conteúdo digital. E sobretudo ele tem os mesmo valores que eu, é quase um mata e o outro esfola, funcionamos muito bem como equipa. Portanto, toda a parte editorial desta revista vai estar sob a supervisão do Ricardo. Obviamente que eu também vou estar a par, mas ele é o meu braço direito neste projeto dada a experiência que tem e a relação que nós temos.

A verdade é que já existem diversas publicações que abordam temáticas semelhantes à dobem, o que é que a sua revista trará de diferente?

Aqui a grande diferença é que a dobem é semelhante mas não é igual. A dobem vai focar-se em áreas como a alimentação, o desporto e o ambiente mas terá sempre o cunho e o ADN de um pessoa que é a Isabel silva. Vai ter muitos artigos que são artigos de opinião, baseados nas minhas experiência, e depois estamos a falar de uma equipa que vai partilhar conteúdos e falar de temas que fazem parte das suas vidas, porque os praticam. Dentro do universo da alimentação e da atividade física há várias vertentes, há várias formas de estar e de pensar, a dobem tem uma forma de olhar para a alimentação e para o desporto baseado no meu ADN e só aqui está um elemento altamente diferenciador.

É uma revista digital que, ao contrário de todas as outras, e como isto não estou a dizer que é melhor ou pior, está humanizada.

Uma coisa que eu excluí nesta altura de quarentena foram os açúcares refinados, porque são altamente viciantes e retiram energia

Este projeto surgiu como uma forma de se reinventar em tempo de quarentena ou já estava pensado?

Tenho sempre a necessidade de me sentir útil. Houve alguns projetos que eu tinha na gaveta e que, agora na quarentena, vão ter de continuar na gaveta, mas houve outros que, se calhar, agora criou-se uma oportunidade para eu começar a pensar neles e um deles foi esta revista - a dobem. Ou seja, mesmo em época de confinamento eu tentei sempre manter-me ativa.

Aproveito para lhe perguntar, como tem vivido esta fase de quarentena devido à pandemia de COVID-19?

Eu tenho vivido a minha quarentena de uma forma serena e equilibrada. Acho que nós não podemos dizer que estamos felizes, não é. Ninguém está feliz quando sabe que a nossa liberdade está mais condicionada. Não podemos ligar a um amigo e ir jantar fora, não podemos ir ao cinema, não podemos pegar num avião e ir fazer um viagem, não podemos simplesmente ligar a alguém para estar e dar um abraço. Isso por si só já é complicado e nós precisamos disso para sermos felizes... apesar de estarmos agora a desconfinar.

O objetivo nesta quarentena é perceber que vai tudo correr bem, vai tudo passar, mas até isso acontecer temos de nos manter serenos e equilibrados e é isso que eu faço durante a minha quarentena.

É mais difícil estando em confinamento manter as rotinas de treino e a alimentação saudável e equilibrada?

Uma coisa que eu faço na minha quarentena e que funciona muito bem comigo é continuar a manter rotinas. Rotinas que eu sei que me fazem feliz e que me fazem bem. No que toca ao sono reparador e ao desporto, eu pratico sempre desporto de manhã bem cedo e portanto se eu sei que gosto de ver o dia a nascer e começar o dia bem cedo. Para tal, criei uma rotina, uma hora para acordar e uma hora para me deitar. Depois dedico a minha manhã e a minha tarde a projetos profissionais e projetos pessoais, porque também é importante algum descanso.

Outra grande regra é: eu faço todas as refeições do dia e não rato entre as refeições. Isto é muito importante porque quando nós comemos bem estamos mais leves, pensamos melhor e trabalhamos melhor. Depois no que toca à alimentação é continuar a comer normal, de uma forma saborosa, nutritiva, que é isso que continuo a fazer. Uma coisa que eu excluí nesta altura de quarentena foram os açúcares refinados, porque são altamente viciantes e retiram energia. Mas isto é baseado na minha experiência, eu já me conhece, já sei como funciona o meu corpo.

As suas publicações têm no fundo o objetivo de influenciar outras pessoas a ter um estilo de vida mais saudável, preocupado com a sustentabilidade, já teve algum exemplo de um fã / seguidor que tenha sentido que, de facto, conseguiu influenciar de forma positiva?

Sim e sinto isso todos os dias. Aquilo que me fascina é saber que eu estou a produzir um conteúdo que vai provocar um impacto positivo no leitor, esse é o meu objetivo. Não há nada melhor do que nós sermos autores de uma notícia que realmente acrescentou valor na vida das pessoas. Sinto com todas as minhas forças que sempre que consigo equilibrar estes três patamares, comer de uma forma nutritiva, natural, fazer a minha ativida física, dormir bem, ter uma responsabilidade para com os outros e com o planeta isso faz-me sentir tão bem que depois a forma como estou com os outros se reflete. Acho que é por isso que as pessoas se sentem influenciadas. As pessoas conseguem entender que tudo aquilo que eu digo, eu pratico. A verdade é esta.

Fico muito contente quando aquilo que eu faço influencia os outros de forma positiva, mas na verdade o meu grande propósito é estar bem, tenho de estar calma e equilibrada. Se eu cuidar de mim, seguramente vou cuidar bem dos outros. Tudo aquilo que faço na minha vida é para me sentir bem comigo, com a minha consciência... e a verdade é que quando me foco nisso, claramente, já estou a fazer bem aos outros e é isso que me reconforta.

