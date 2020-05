Apesar de não poder celebrar o aniversário como gostaria, a abraçar os que mais ama, Isabel Silva não deixa de comemorar a data. A apresentadora completou 34 anos esta sexta-feira, 8 de maio.

Um dia depois do aniversário, voltou a destacar o mesmo na sua página de Instagram, mostrando-se a celebrar a data com o amigo de quatro patas, Caju.

"Até o moço saltou para cima da cadeira para ver esta maravilha", começou por dizer na legenda das imagens onde mostra o bolo de aniversário.

"Foi um presente muito especial do meu Alecrim aos Molhos. Quando a Mariana (dona da minha mercearia de bairro) me perguntou como queria o meu bolo, eu pedi-lhe apenas para ela não usar açúcar e aproveitar a fruta madura da mercearia. E nasceu esta obra de arte - uma camada de amêndoa e cenoura e outra de laranja e banana", acrescentou, falando aos fãs sobre a receita do bolo.

"A cobertura branca é de milho e baunilha. A receita foi criada com base naquilo que a mercearia tinha no dia anterior da confeção. E tem tudo para ser dos meus melhores bolos de aniversário. Pedi-lhe a RECEITA e já a tenho comigo. É tão simples", continuou, prometendo partilhar, em breve, a receita com os seguidores.

