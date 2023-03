Isabel Silva voltou este sábado à televisão. A apresentadora tem à sua responsabilidade um novo formato na RTP, sobre o qual se manifestou nas redes sociais já ao final do dia.

"Nasceu hoje um bonito programa de televisão. 'Estrelas ao Sábado' na RTP. A partir de agora sempre que ligarem no canal 1, ao sábado, entre as 14h30 e as 19h00 podem contar com a minha companhia", começou por escrever.

"E se tiverem um talento escondido para cantar a nossa música portuguesa, então inscrevam-se e venham ter comigo. Obrigada a todos pelo carinho. É bom estar e regressar aos lugares onde somos gostados. De alma e coração", concluiu Isabel Silva.

