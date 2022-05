As celebrações a propósito do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, que marcam os 70 anos da monarca no trono, já começaram.

Este fim de semana, no dia 15 de maio, sua majestade assistiu a uma exibição de cavalos, um espetáculo cujo título era 'A Gallop Through History'.

O evento teve lugar no Royal Windsor Horse Show, no Home Park, Windsor, Inglaterra.

Sorridente, Isabel II assistiu atentamente à exibição que reuniu mais de 500 cavalos e 1000 participantes.

Veja as imagens da monarca na galeria.

