Como já tinha sido noticiado, a rainha Isabel II marcou presença no 'Royal Windsor Horse Show', esta sexta-feira, e mostrou-se muito bem disposta.

A monarca, de 96 anos, foi fotografada com um enorme sorriso no rosto no segundo dia do evento, realizado perto da sua atual residência, o Castelo de Windsor.

Isabel II ficou radiante quando recebeu o troféu depois do seu cavalo, Balmoral Leia, ter vencido a competição.

Durante o evento, a rainha caminhou com uma bengala e não deixou de lado a boa disposição, até mesmo no carro onde seguia.

Veja as imagens na galeria.

