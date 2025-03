Os Brit Awards aconteceram este sábado, 1 de fevereiro, e, além das celebridades mais conhecidas da música, como Sabrina Carpenter e Charli XCX, houve uma figura que sem dúvida se destacou na 'red carpet'.

Trata-se de uma mulher que esconde a sua identidade atrás de uma máscara com uma cabeça de cavalo castanha. A mesma apareceu ao lado do ator Danny Dyer.

Ninguém lhe conhece a cara ou o verdadeiro nome, mas sabe-se que se trata da DJ alemã HorsegiirL, conhecida pelo seu estilo muito próprio.

De acordo com o Daily Mail, a artista descreve-se como "metade mulher, metade cavalo" e diz ter sido descoberta por Whitney Houston num festival quando era adolescente.

De acordo com a revista Horse And Hound, a DJ representa "uma nova onda de artistas de eletrónica que priorizam a diversão e se opõem à abordagem mais séria que frequentemente permeia a cena da música eletrónica".

O género musical de HorsegiirL combina elementos de happy hardcore, Eurodance e hardstyle. O seu single de 2022, 'My Barn My Rules', tornou-se viral no TikTok e no YouTube.

A máscara do cavalo faz parte da persona de HorsegiirL, uma vez que a artista nunca aparece em público sem ela. Em entrevistas, costuma evitar perguntas sobre a sua origem ou identidade real, preferindo manter o foco na sua música e na mensagem que deseja transmitir.

