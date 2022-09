O Rei de Espanha, Felipe VI, destacou hoje o "sentido de dever" e o "legado sólido" da rainha de Inglaterra Isabel II, que morreu esta quinta-feira, aos 96 anos.

"O seu sentido do dever, empenho e toda uma vida dedicada a servir o povo do Reino Unido e da Irlanda do Norte, constituem um exemplo para todos nós e permanecerão como um legado sólido e valioso para as gerações futuras", escreveu Felipe VI, num telegrama enviado ao filho mais velho de Isabel II e novo rei do Reino Unido, Carlos III.

A rainha Isabel II "testemunhou, escreveu e moldou, sem dúvida, muitos dos capítulos mais relevantes da História" do mundo "durante as últimas sete décadas", acrescentou o chefe de Estado espanhol, no telegrama em que envia condolências à família real britânica em nome do povo e do Governo de Espanha.

"Vamos sentir muito a sua falta", escreveu ainda Felipe VI.

Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou "condolências a toda a família real, ao Governo e aos cidadãos do Reino Unido e da Commonwealth [organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico]".

"Uma figura de relevância mundial, testemunha e autora da História britânica e europeia", escreveu Sánchez sobre Isabel II, numa publicação na rede social Twitter.

Isabel II morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

"A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O Rei e a Rainha Consorte permanecerão em Balmoral esta noite e voltarão a Londres amanhã [sexta-feira]", anunciou o Palácio de Buckingham num comunicado, numa referência a Carlos e Camila.