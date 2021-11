A rainha Isabel II tem enfrentado alguns sustos de saúde ao longo do último mês e, curiosamente, foi nesta fase que decidiu condecorar o chefe do departamento médico da Casa Real, Sir Huw Thomas.

O momento tomou lugar na terça-feira, no Castelo de Windsor, e decorreu com máxima privacidade. A princesa Ana presidiu as condecorações de outras personalidades, mas a rainha fez questão de ser ela a entregar a distinção a Sir Huw Thomas.

Isabel II marcou assim presença num ato público, depois de ter estado presente no batismo dos bisnetos e de mais dois compromissos oficiais na passada semana. Ao manter-se ativa na agenda, a monarca faz frente à saúde frágil que a tem perturbado.

A 20 de outubro passou uma noite no hospital e foi aconselhada a cancelar alguns atos públicos, nomeadamente a ida à COP26, que aconteceu em Glasgow. Quando parecia já recuperada, uma lesão muscular nas costas levou-a, uma vez mais, a render-se ao recato.

