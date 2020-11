A rainha Isabel só iria abdicar do trono quando morresse, mas ultimamente há informações que dizem que o desfecho pode não ser esse.

Sendo a monarca com um reinado mais longo da história real britânica, contando já com mais de seis décadas com a coroa, os rumores alegam que Isabel II deverá abdicar do trono em breve e passar esse papel ao filho mais velho, o príncipe Carlos, que está prestes a completar 72 anos.

O biógrafo real Robert Jobson acredita "firmemente" que "quando a rainha chegar aos 95 anos vai deixar o cargo", como explicou em conversa com a True Royalty TV, informa o Daily Mail.

Recorde-se que Isabel II vai completar 95 anos no dia 21 de abril. A monarca tinha apenas 27 anos quando recebeu a coroa, a 6 de fevereiro de 1952, logo após a morte do pai, o rei George VI.

Por sua vez, o repórter real da Newsweek, Jack Royston, concordou que a mudança estará para breve. "Eu acho que ela não vai querer, mas a realidade é que ela vai chegar a um ponto em que vai acabar por entregar tudo ao Carlos. Senão, como é que se olha nos olhos de um filho e se diz que afinal não vai ser rei?", destacou.

