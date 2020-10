Apesar de já ter passado mais de um ano, histórias dos bastidores do casamento de Harry e Meghan Markle continuam a ser reveladas. Desta vez, em causa esteve a escolha da tiara que a duquesa de Sussex iria usar na cerimónia.

Basicamente, a ex-atriz pretendia usar uma peça diferente, contudo, a rainha Isabel II acabou por não permitir, conforme se pode ler no livro do biógrafo real Robert Lacey - 'William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult'.

"Não tendo sido confirmado pelo palácio - mas também não negado - disseram-nos que a rainha sentiu que tinha que dizer 'não' à primeira escolha de Meghan, uma tiara linda de esmeraldas que se dizia 'que tinha vindo da Rússia'", começa por se ler.

A peça, revela o autor, contém uma origem dúbia. Isto porque foi adquirida após a Revolução Russa por um preço desconhecido até hoje. "Tinha um escândalo ligado a ela. Por esta razão, a tiara de esmeraldas raramente ou praticamente nunca foi exposta publicamente ou usada, fosse por alguém do palácio, fosse pela própria Meghan", esclarece.

Não conhecendo a história da peça, Harry - quando soube do sucedido - revelou-se muito zangado. "Infelizmente, a ignorância, tanto histórica como das tradições familiares, mostraram que não tinha conhecimento desta subtileza", escreve Lacey.

Leia Também: Príncipe William tinha "inveja" da reputação do irmão, Harry