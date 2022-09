Depois de o rei Carlos III ter chegado a Edimburgo no final da manhã desta segunda-feira, 12 de setembro, começou a partir do Palácio de Holyroodhouse, às 14h30, a procissão do caixão com o corpo de Isabel II até à Catedral de Santo Egídio.

O caixão chegou à Catedral de Santo Egídio cerca de meia hora depois, poucos minutos após as 15h, e segue agora uma cerimónia religiosa.

A caminhada de cerca de um quilómetro contou com a presença do rei, que seguiu atrás do caixão. Também fizeram parte do percurso a pé a filha de Isabel II, a princesa Ana, e o marido, Timothy Laurence, os filhos príncipe Eduardo e André.

Um carro atrás levava a mulher de Carlos III, Camilla, a rainha consorte, e Sofia, condessa de Wessex e esposa do príncipe Eduardo.

No local estavam multidões que acompanharam de perto este adeus a Isabel II.

Agora, o caixão vai ficar acessível durante 24 horas na Catedral de Santo Egídio. São esperadas milhares de pessoas.

Na terça-feira, Carlos III vai viajar para Belfast e o caixão com o corpo de Isabel II seguirá de avião para Londres. Inicialmente ficará no Palácio de Buckingham e na quarta-feira vai para o Palácio de Westminster. Vai ficar em câmara ardente no Salão de Westminster até segunda-feira, 19 de setembro, dia do funeral. Nesse dia será feriado nacional.

[Notícia atualizada às 15h21]

