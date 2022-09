Com os filhos a caminharem atrás do caixão - o rei Carlos III, a princesa Ana, o príncipe Eduardo e André -, decorreu esta segunda-feira o cortejo do caixão com o corpo da rainha Isabel II na Escócia.

Saiu às 14h30 do Palácio de Holyroodhouse e seguiu até à Catedral de Santo Egídio, onde vai agora ficar durante 24 horas acessível ao povo britânico que queira despedir-se da monarca. São esperadas milhares de pessoas.

Durante esta caminhada fúnebre, multidões estiveram de perto a assistir a este momento marcado pelo silêncio em respeito à monarca que contou com um reinado de 70 anos. Veja na galeria algumas imagens.

De recordar que na terça-feira, Carlos III vai viajar para Belfast e o caixão com o corpo de Isabel II seguirá de avião para Londres. Inicialmente ficará no Palácio de Buckingham e na quarta-feira vai para o Palácio de Westminster. Vai ficar em câmara ardente no Salão de Westminster até segunda-feira, 19 de setembro, dia do funeral. Nesse dia será feriado nacional.

Leia Também: Isabel II. Começou a procissão do caixão até à Catedral de Santo Egídio

Leia Também: A razão para o príncipe André usar fato em vez de uniforme militar