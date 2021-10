Isabel Figueira é há vários anos um dos rostos da ficção da TVI, motivo pelo qual a atriz e apresentadora não faltou ao evento que celebrou os nove anos de existência do canal TVI Ficção.

Em declarações aos jornalistas, Isabel conta que este foi "um ano muito intenso" para si enquanto atriz. Depois de uma personagem marcante em 'Amar Demais', onde deu vida a Estela, a comunicadora ainda fez uma participação em 'Bem me Quer' - cujos últimos episódios estão agora no ar.

Isabel guarda com carinho estas e outras personagens a que deu vida ao longo da sua carreira, mas confessa ter vontade de fazer algo diferente no futuro: "Gostava de fazer uma vilã, uma daquelas bem cruéis, horríveis".

A reação de Isabel Figueira às críticas ao 'Somos Portugal'

Além dos intensos papéis que tem tido como atriz, a vida profissional de Isabel conta todos os domingos com o desafio de dar cor, energia e alegria ao 'Somos Portugal'. "No 'Somos Portugal' estou fixa aos domingos. É a Isabel que está a apresentar, não é a Isabel atriz", garante.

Enquanto apresentadora do programa de domingo à tarde do canal de Queluz de Baixo, a comunicadora revelou-nos como tem reagido às polémicas que têm envolvido o 'Somos Portugal'.

"O 'Somos Portugal' foi líder durante muitos anos. Como todos os líderes, por vezes temos de perder para nos reinventarmos. O programa voltou à estrada, estamos a subir de semana para semana... portanto, é fazermos o melhor que sabemos fazer", começa por afirmar.

"Eu, tal como toda a equipa do 'Somos Portugal', estou a dar tudo, com a maior alegria, a entreter o público português. As críticas fazem parte, as mentiras fazem parte, as verdade fazem parte e acho que também há uma maturidade de um programa que já existe há tantos anos e que é tão querido do público português", defende, garantindo que em nada as críticas interferem com o espírito da equipa que faz o formato acontecer.

"Não vamos ficar melindrados ou tristes por sair uma notícia. O amor e a paixão com que se fazem as coias e com que nós fazemos o 'Somos Portugal' é o mais importante. E a união que existe entre todos os apresentadores e equipa, isso é o mais importante", termina.

Ao lado de Isabel Figueira apresentam o 'Somos Portugal' Fanny Rodrigues, Santiago Lagoá, João Montez e Mónica Jardim.

