A apresentadora e atriz marcou presença no programa 'Bom dia Alegria', do canal V+, e falou sobre as consequências de ser figura pública.

Isabel Figueira foi a convidada da manhã da passada segunda-feira, dia 18 de novembro, do programa 'Bom dia Alegria', apresentado por Merche Romero e Zé Lopes, onde acabou por falar desta fase da sua vida. Questionada por Zé Lopes sobre como é que os seus pais lidam com a sua fama, Isabel afirmou: "Os meus pais não gostam desta exposição, traz coisas boas e coisas más. Não lidam bem com o falarem de mim sem saberem da minha vida. Eu resguardo-me, apesar de, algumas vezes, me meter um bocadinho a jeito", confessou a apresentadora. A atriz acabou por revelar que, neste momento, está "leve e tranquila e faço aquilo que me apetece", terminou. Sobre as críticas à sua forma física, Isabel confessou que passou por um período complicado a nível de saúde e que teve "que mudar o estilo de vida" e agora está "focada no ginásio".