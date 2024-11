Isabel Figueira esteve no programa 'Dois às 10' esta sexta-feira, dia 8, no qual comentou os mais diversos assuntos, inclusive as críticas de que é alvo devido à sua aparência, sobretudo magreza.

"Faço o que é melhor para mim e desde que olhe ao espelho e goste daquilo que vejo não me faz diferença", notou a atriz, de 44 anos.

"Perdi algum peso e estou numa fase super saudável, o meu peso é saudável", garantiu por fim.

