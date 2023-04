Isabel Figueira vive uma história de amor com Luís Santos, filho do ex-selecionador nacional, Fernando Santos, há um ano e meio. A história de amor começou num momento mais triste da sua vida, nomeadamente, quando deixou de ser apresentadora do 'Somos Portugal'.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, a atriz revelou que conheceu Luís numa saída à noite com uma amiga.

"Gostei do olhar dele, mas como estava muito fechada [para o amor], fiquei por ali", lembra.

Entretanto, Luís fez um pedido de amizade nas redes sociais, tendo sido por este meio que começaram a falar.

"Durante bastante tempo achei que não era importante esse campo. Era importante o meu trabalho, estar com os meus amigos, a minha família e não queria sofrer mais", reflete, dado o seu passado amoroso.

"Começamos a falar e toda a conversa era cada vez mais fluída. Depois ouvir a voz dele, começar a falar com ele ao telefone e foi quando nos encontramos", conta, notando que começou a sentir-se envolvida com os telefonemas.

"Percebo logo que é uma pessoa muito bem formada, com os valores no sítio certo, até pela maneira como ele falava da sua própria vida, dos pais", completa, notando que Luís apenas mais tarde revelou quem era o seu pai, considerando essa uma informação pouco importante.

