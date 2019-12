Isabel Angelino contou com um 2019 “muito positivo”, tanto a nível profissional como pessoal, como a própria destacou em conversa com o Fama ao Minuto.

Um ano que a apresentadora da RTP recordou durante uma conversa onde além de falar sobra a magia do Natal, partilhou também os planos para a Passagem de Ano.

A figura pública decidiu entrar no novo ano nos Açores, na companhia do namorado, o piloto de automóveis Manuel Gião.

Como vive a época natalícia?

É uma das mais bonitas do ano… É uma época em que as pessoas estão mais unidas do que nunca, mais solidárias – é pena que seja só uma vez por ano, mas é verdade que isso acontece. É aquela magia da festa, de reunir a família, de passarmos a noite da consoada todos juntos… É uma magia que me tem acompanhado ao longo dos anos. Tenho saudades e fico às vezes um bocadinho mais triste porque penso naqueles que já não estão cá, como os meus avós, e que não podem continuar a partilhar esses dias de festa connosco. Mas a vida é mesmo assim e onde quer que eles estejam, estão sempre connosco. Mas é uma época de que eu gosto muito.

Como foi este ano de 2019?

Foi um ano muito bom em termos profissionais. Estive envolvida em vários projetos na RTP, que me deu imenso gozo e, sobretudo, sentir que voltei a estar no ativo a 100% que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Quando se trabalha por gosto não se trabalha um único dia do ano. Pessoalmente também, continua tudo muito bem entre mim e o Manuel. Estamos a viver ainda esta fase de conhecimento entre os dois. Foi um ano com um balanço muito positivo. Esperamos que 2020 seja melhor, isso esperamos sempre… [risos]

Era precisamente isso que ia perguntar… O que espera para 2020? Já pensou nos desejos para o próximo ano?

Prefiro viver um dia de cada vez do que estar já a fazer grande planos para o que vai ser 2020. Desde que traga saúde, pode parecer comum mas é a maior das realidades, porque nós sem saúde não conseguimos nada. Podemos ter amor, trabalho, dinheiro, tudo e mais alguma coisa, mas sem saúde não conseguimos nada. E depois o resto nós vamos conseguindo por nós próprios, batalhando o dia a dia para sermos melhores a cada dia que passa, que acho que isso também é importante. Nós superarmo-nos a nós próprios e pensarmos que se estamos cá é por um propósito e que se pudermos conquistar sempre um bocadinho mais, nem que seja um sorriso numa outra pessoa, nem que seja dar um abraço, fazer alguma coisa por alguém das pessoas que nos estão mais próximas, ou de alguém que nós conhecemos e que nos marcou de alguma forma na vida. Acho que é muito importante não estarmos só virados para o nosso umbigo porque vivemos em sociedade e cada vez mais precisamos uns dos outros. Temos de pensar que não são só os outros que precisam de nós, nós também um dia vamos precisar dos outros. Isto é um ato de dar e receber e é um ato contínuo ao longo da nossa vida.

Mas costuma festejar a Passagem de Ano?

Não ligo assim tanto, confesso. Por acaso este ano já fiz planos, acho que é dos primeiro anos que não deixei ao acaso… Vou para os Açores. Eu e o Manuel vamos festejar lá a Passagem de Ano.

