Sábado foi dia de revelações para Isaac Alfaiate. O ator desvendou finalmente qual a surpresa que andava a prometer há semanas: "Esta era surpresa que tinha para vocês. Isaac & Aquiles na capa da Men's Health Portugal", escreve ao desvendar a capa de revista onde surge ao lado do seu cão.

A publicação conta com duas capas distintas, sendo que em ambas Isaac, de 31 anos, exibe os eu corpo definido posando em tronco nu. E com a sua excelente forma física em grande destaque, o rosto da TVI faz questão de realçar: "Estas duas capas foram feitas sem qualquer tipo de preparação... sempre gostei de estar em forma todo o ano. Quem me conhece sabe que o desporto é o meu maior vício... faz-me bem ao corpo e à alma [...]".

Lembramos que a Men's Health Portugal com Isaac Alfaiate chegou hoje às bancas.

