Kylie Jenner viu-se envolvida numa polémica recentemente, depois da revista Forbes a ter acusado de ter mentido relativamente à sua fortuna, não a considerando bilionária como aconteceu anteriormente. Contudo, esta não é a única coisa que tem preocupado a família da empresária, pelo contrário.

Conforme nota o Page Six, os excessivos gastos de Kylie também não têm passados despercebidos. A publicação dá conta que em apenas um ano, a empresária gastou mais de 100 milhões de dólares, aproximadamente, 90 milhões de euros.

"As irmãs da Kylie estão preocupadas com os seus gastos. Sim, ela tem muito dinheiro - mas não parece perceber o quão fácil é acabar com tudo", notou uma fonte.

Nas compras mais caras esteve, por exemplo, um jato privado e ainda uma mansão em Holmby Hills, Califórnia.

Leia Também: Kylie Jenner deixa a mãe, Kris Jenner, desesperada com reação a polémica