Kylie Jenner não vive uma fase feliz a nível profissional. Recentemente, a socialite viu-se envolvida numa polémica depois de a revista Forbes a ter acusado de ter mentido relativamente à sua vida. "Dentro da rede de mentiras de Kylie Jenner - e porque é que já não é bilionária": este foi o título de edição que tem dado muito que falar até ao momento.

A primeira reação da empresária foi bloquear a revista na sua conta de Twitter, contudo, uma fonte do jornal The Sun dá conta que Kylie está "furiosa" com a mãe e que se recusa a atender as suas chamadas.

"A Kris - que alegadamente fica com 10% dos lucros da Kylie - está em pânico", disse uma fonte ao jornal. "A Kylie não lhe atende o telemóvel, foi uma quebra de confiança", adianta, acrescentando que a mãe da jovem está com receio que esta corte de vez o relacionamento de ambas.

Outras fontes disseram que mãe e filha estavam assustadas pois esta história poderia trazer problemas, mesmo a nível fiscal.

Leia Também: Forbes acusa Kylie Jenner de mentir e retira-lhe estatuto de bilionária