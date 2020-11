A dupla musical Zezé Di Camargo e Luciano viveu esta segunda-feira um duro golpe. Morreu o pai dos músicos brasileiros, senhor Francisco, de 83 anos.

O pai de Zezé Di Camargo e Luciano terá perdido a vida devido a "instabilidade hemodinâmica e paragem cardiorrespiratória", diz a Revista Quem, citando uma nota do hospital onde terá ocorrido a morte.

Infetado com Covid-19, tudo indica que Luciano Camargo não irá ao velório e nem ao funeral do do pai.

Leia Também: Cantor Luciano Camargo infetado com a Covid-19