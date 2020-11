Luciano Camargo, de 47 anos, irmão e parceiro de palco de Zezé Di Camargo, revelou esta quinta-feira, dia 19, que está infetado com a Covid-19.

Depois de voltar, esta segunda-feira, de uma viagem de trabalho a Goiânia, o músico brasileiro começou a sentir "leves sintomas da Covid". Contudo, os sintomas foram desvalorizados num primeiro momento: "Pensei que fosse apenas um resfriado, pois estive em casa durante esses dias todos e não sai para nada".

Luciano Camargo tem, no entanto, uma grande preocupação em relação ao novo coronavírus, a saúde frágil do seu pai, e por isso voltou a ser testado.

"Hoje, no entanto, testei positivo para Covid-19... Aqui em casa, todos testaram negativo. Eu vou tomar todos os cuidados sugeridos pela OMS [Organização Mundial de Saúde] e peço o carinho de todos. Beijos e fiquem com Deus", finalizou, deixando assim claro que nem a sua mulher, Flávia Camargo, nem as duas filhas do casal, as gémeas Isabella e Helena, de 10 anos, estão infetadas com o novo coronavírus.

