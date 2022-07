Vanessa Martins foi notícia na imprensa cor de rosa nas últimas semanas por ter, alegadamente, um novo namorado. Henrique Rosa, irmão de Mia Rose, foi apontado como a cara-metade da digital influencer, tendo o rumor surgido depois de os dois terem sido vistos juntos a passear na praia.

Em busca de apurar a veracidade do boato, o programa 'Passadeira Vermelha' conversou com o irmão de Mia Rose no Rock in Rio.

Henrique terá recusado falar para a câmara, mas respondeu à questão colocada pelo repórter e comentador Hugo Mendes.

"Ele, inicialmente, disse-me: 'Não posso falar sobre isso'. Mas a seguir disse-me: 'Somos só amigos, somos só amigos'", citou Hugo Mendes numa das últimas emissões do formato da SIC e SIC Caras.

Vanessa Martins, recorde-se, terminou recentemente o namoro com Miguel Ângelo.

Leia Também: Em imagens: As férias de Vanessa Martins num iate na Grécia