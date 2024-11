Desde a morte de Marco Paulo, no passado dia 24 de outubro, que muita tinta tem corrido na imprensa cor-de-rosa relativamente ao testamento do músico. Mas há mais assuntos que estão a dar que falar. Um dos mais recentes foi quanto aos empregados que Toni - amigo e agente do artista, que o acompanhou ao longo da sua carreira - terá despedido.

No programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, o comentador Hugo Mendes esclareceu o assunto, considerando as notícias sobre Toni "injustas".

"Há empregados que estão lá desde sempre, mas o Toni faz muita coisa em casa, já fazia antes, e continua a fazer", notou.

Hugo explicou que com o programa 'Alô Marco Paulo', que o cantor gravava em sua casa, "houve um acréscimo de empregados", tendo em conta que as tarefas aumentaram.

"Houve mais animais para cuidar, o jardim onde era feito o programa tinha outras necessidades - chamaram-se outras duas pessoas. Essas pessoas foram agora dispensadas porque já não há programa", fez saber.

Leia Também: Quem é o 'novo' herdeiro de Marco Paulo que ninguém conhecia? "Ajudou-o"