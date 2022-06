Vanessa Martins está a desfrutar das suas merecidas férias de verão. A digital influencer embarcou há três dias, de malas feitas e pronta a viver uma nova experiência.

Lembrar um dos melhores pores do sol do mundo foi o ponto de partida para a escolha do destino. Vanessa decidiu, por isso, voltar à Grécia, "mas desta vez numa experiência de uma semana num iate".

A influencer vai conhecer nove ilhas em dias de sonho, que já começaram.

Espreite a galeria para ver as primeiras fotografias das férias de Vanessa Martins.

