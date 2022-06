Vanessa Martins esteve a responder à curiosidade dos seguidores que lhe colocaram questões nas stories da sua página de Instagram. Além de ter falado do vestido que usou no casamento terminado com Marco Costa, a influencer também falou dos tratamentos que faz ao rosto.

"Estou muito fã do resultado do plasma! Fiz pela primeira vez há um mês. E faço botox, ácido, vitaminas ao longo do ano, como prevenção anti-rugas. E sim, mulherada, a pele é minha e a vida também. E eu decidi viver a minha vida com uma pele incrível e assim será", começou por responder após ser questionada por uma internauta.

"É que sempre que falo sobre o tema pele vem sempre alguém (mulher) defender as rugas. Ok, gostam? Usem. Eu não gosto. Obrigada. De nada. Todas vamos envelhecer de uma maneira ou de outra. Eu, felizmente, consigo escolher atrasar esse processo", completou.

© Instagram