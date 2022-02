Thomas Markle Jr. não acredita que as intenções da ex-atriz com o príncipe sejam as melhores.

Thomas Markle Jr., irmão de Meghan Markle, é um dos concorrentes do 'Big Brother Austrália', reality show no qual tem feito diversas revelações em relação à mulher do príncipe Harry. Este admitiu que ele e a irmã costumavam ser próximos, mas que "o dinheiro mudou" Meghan quando esta foi trabalhar para o Canadá (ainda como atriz). "Aí está a questão, o que é que lhe aconteceu? Ninguém consegue perceber. Acho que o dinheiro a mudou e a fama afetou-a de forma muito negativa", começa por dizer. Thomas notou ainda que Meghan foi bastante "fria" quando devolveu a aliança ao ex-marido. "O Trevor tomou conta dela, ela foi amada por ele, e ela foi-se embora e deixou-o. Assim do nada. Depois de estar casada, enviou-lhe a aliança por correio. Isso não é frio?", refletiu. "Mas, já sabem, o Harry é o próximo", previu. Recorde-se que Meghan foi casada com Trevor Engelson de 2011 a 2013. Leia Também: Harry e Meghan Markle em encontro 'secreto' com Tom Holland e Zendaya Leia Também: Meghan Markle e Harry criaram 11 empresas em paraíso fiscal Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram