Irma Ribeiro recorreu ao Instagram esta sexta-feira, dia 12 de maio, para fazer um sentido desabafo com os seguidores.

A cantora falou sobre a mãe, que morreu há mais de duas décadas, e contou ainda detalhes sobre a sua relação com o filho.

"Hoje faz 23 anos que a minha mãe morreu. Esta fotografia mal tirada sou eu sentada no chão do quarto do Moa, ao lado da cama. Conta-se a história, conta-se o dia, a melhor e a pior coisa, agradecemos e dormimos. Ele põe a mão dentro da minha meia para eu não ir, mesmo sabendo que quando ele adormece eu saio do quarto. Mas ele não quer que eu vá. O Zeca Veloso escreveu que todo o homem precisa de uma mãe mas estava a falar de toda a gente", escreveu.

Ora veja:



© Instagram/Irma Ribeiro

Leia Também: "É difícil haver amigos na televisão porque é uma profissão de egos"