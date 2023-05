Manuel Luís Goucha falou abertamente sobre diversos assuntos numa entrevista que deu a Carolina Deslandes e que hoje, 11 de maio, foi lançada no podcast 'A Duas Vozes'. Para além de ter dado a conhecer os seus planos para o futuro na televisão, que não passam por um programa diário, e de ter lembrado uma relação com "toxicidade" que teve no passado, o apresentador explicou ainda o seu modo de vida dentro da profissão.

"Eu não misturo as coisas. Quando estou a trabalhar na televisão - e é a vida que eu escolhi para mim e só por isso sou grato à vida, porque eu só faço aquilo que quero e gosto há muito anos - costumo dizer que não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para trabalhar", reflete.

"Agora, há amigos na televisão? É difícil haver amigos na televisão, na minha perspetiva, porque estamos a falar de uma profissão de egos e muito competitiva. Prefiro pensar assim: tenho colegas de quem gosto muito na televisão", explica.

Goucha nota que esta visão tem a ver com a sua personalidade e com o seu lado de "bicho do mato" que, quando sai do pequeno ecrã, precisa do seu espaço. "Preciso do outro lado de estar comigo, não sofro de solidão, sei muito estar comigo e até de forma criativa", garante.

Quanto às amizades, Manuel reconhece, no entanto, duas figuras de quem é muito próximo: Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro.

"Tenho um amor pela Cristina independentemente de ter de lhe colocar questões incómodas numa entrevista de televisão. Mas assim são os amigos, chamam-nos à realidade e colocam-nos questões incómodas", defendeu.

