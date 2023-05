Manuel Luís Goucha partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo emocionante. Trata-se do momento em que o contratenor João Paulo Ferreira canta para o apresentador, conforme o próprio o descreveu na legenda da publicação.

"Ter João Paulo Ferreira a cantar (para mim) no coro do Mosteiro de Santa Maria de Coz é tocar o superior. Ele já é património de Alcobaça", notou Manuel.

Os seguidores do apresentador revelaram-se igualmente encantados com o talento do músico.

Ora veja:

