Irma Ribeiro recorreu à sua conta oficial de Instagram para tornar público um desabafo através do qual denuncia a postura incorreta de alguns funcionários de hospitais.

"Esta mensagem é para algumas pessoas que trabalham em hospitais públicos ou privados. Quando nós vamos a um hospital isto não é a nossa rotina, estamos com dores, ou assustados, numa situação frágil. Essa postura de função pública com mix de abuso de poder sem paciência porque estão numa situação mais vantajosa que o paciente é muito feia", começou por referir.

"Fazer bem o trabalho não passa só por inserir bem os dados no computador, medir bem a febre, a tensão e o nível de oxigénio, passa por falarem tranquilamente com o paciente, não aumentarem o nível de stress visto que quem está mal aqui é o doente e não o funcionário do hospital", continuou, apelando a que algo seja feito para mudar situações como a que parece ter vivido recentemente.

"Devia-se investir na formação destas pessoas para aprenderem a relacionar-se com empatia e generosidade. Obrigada a todos os outros incríveis", completou.

