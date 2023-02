Bruno Almeida, antigo concorrente do 'Big Brother', recorreu às redes sociais para nas últimas horas revelar ter sido atacado durante a festa da TVI.

"Não sei como dizer isto, portanto, vou dizer: fui atacado por um neandertal [primata] que entrou numa edição do 'BB'", começou por contar.

"Uma coisa completamente despropositada e de uma baixaria da qual não faço parte. Está tudo bem, foi só cringe o suficiente para eu morrer por dentro umas 300 vezes. Inclusive as câmaras da discoteca onde aconteceu a ocorrência gravaram tudo. Vou pensar o que faço com esta informação", atirou ainda, sem revelar o nome da pessoa que acusa.

O incidente levou a que partilhasse uma reflexão sobre a forma como alguns ex-participantes de reality shows se comportaram no evento, que decorreu na Aula Magna, em Lisboa, na noite de domingo.

"Só quero deixar como nota a alguns ex-concorrentes de 'Big Brother', alguns de nós esforçam-se realmente para que o rótulo de 'vazio humano' não se propague. Fico triste ao ver pessoas que não sabem estar, não se sabem comportar e que sinceramente merecem ser associados a um défice cognitivo porque efetivamente o têm", referiu.

"Só para vos dizer que em tudo na vida é necessário separar o trigo do joio e acho que as pessoas finalmente conseguem ver isso. Está tudo bem, de todas as formas. O saldo é super positivo e foi uma festa do caraças", assegurou.

Bruno aproveitou ainda o seu desabafo para se mostrar agradecido por ter sido considerado "um pouco por toda a imprensa" como "um dos melhores looks da noite".

