Joana Diniz e Sónia Jesus fizeram parte do vasto leque de antigos concorrentes dos reality shows da TVI que na noite de domingo, 19 de fevereiro, marcaram presença na gala do 30.º aniversário do canal.

"Saio daqui com fome, com sede, agoniada, uma seca tremenda", atirou Sónia Jesus num vídeo partilhado nas redes sociais de ambas e entretanto eliminado.

As amigas queixaram-se da comida oferecida no evento e afirmam terem ficado defraudadas com a festa.

"A minha amiga está chateada… Estás chateada porquê?", questionou Joana Diniz enquanto ambas saiam do local, ainda antes de a gala ter terminado.

"Porque deixei as minhas crianças, o meu Fabian, as minhas filhas, no Porto a pensar que ia ser uma festa, que me ia divertir… Não. Não… Saio daqui com fome, com sede, agoniada, uma seca tremenda, dói-me os pés. Esta produção toda para me ir embora", respondeu a antiga participante do 'Big Brother', deixando clara a sua indignação

