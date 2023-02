Foram muitas as caras conhecidas que marcaram presença na gala da TVI, que aconteceu ontem, de maneira a celebrar o 30.º aniversário da estação de televisão.

Entre o grupo de convidados estiveram diversos antigos concorrentes de reality shows, como foi o caso de Soraia Moreira e Noélia Pereira.

Já nos bastidores do evento, Soraia partilhou com os seguidores do Instagram uma situação mais caricata que aconteceu à chegada.

"Quando entramos disseram: 'não podem passar pela red carpet, aqui é televisão, vocês do lado esquerdo'. Auch, essa doeu! Vamos passar 'pelos fundos'. Não somos bons o suficiente para a red carpet? Não sei!", disse Soraia, em tom de brincadeira.

A mesma acrescentou ainda que iria entrar nos 'Morangos com Açúcar' para conseguir posar na passadeira vermelha do evento.

Veja o vídeo na galeria.

