A irmã mais velha de Timothée Chalamet, Pauline Chalamet, publicou no Instagram um conjunto de imagens para celebrar o Ano Novo.

Entre as partilhas, a fotografia que mais se destacou foi uma em que aparece sem roupa e enquanto ainda estava grávida pela primeira vez.

De recordar que a também atriz Pauline foi mãe do primeiro filho em setembro. Aliás, Timothée já tinha falado sobre o sobrinho e revelou que ia passar o Natal com a família para estar com o menino, que é fruto da relação de longa data de Pauline com Rhys Raiskin.

© Instagram_pauline.chalamet

Leia Também: Kylie Jenner e Timothée Chalamet não vão estar juntos no Natal