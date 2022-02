Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, continua hospitalizada depois de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol recentemente. Ainda em recuperação, Joana tem aproveitado a sua conta de Instagram para estar em contacto com os seguidores e responder a algumas perguntas.

Uma delas foi a seguinte: "Vais conseguir escapar à operação?".

"No peito sim! Toda a gente aqui está impressionada com a recuperação do meu peito (eu não... porque eu sei da vossa força energética! Muito obrigada!).

Mas em princípio, no braço terá mesmo de ser... Tentando pensar no lado positivo, tornará a recuperação mais rápida!", sublinhou.



© Instagram - Joana Pereira

Não se sabe, no entanto, quando será a operação.

