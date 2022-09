No 21.º aniversário do atentado às Torres Gémeas, a irmã de Pete Davidson, Casey, prestou uma homenagem ao pai no Instagram.

Este domingo, 11 de setembro, publicou uma fotografia do pai na rede social e escreveu: "Este ano, mais do que nunca, gostava que estivesses aqui. Sentimos a tua falta, celebramos-te e lembramo-nos de ti todos os dias. Orgulho de ser a tua 'caseygirl'".

Nas stories da sua página de Instagram, o comediante partilhou a publicação da irmã em homenagem ao pai.

© Instagram

De recordar que o pai de Pete e Casey Davidson, Scott Matthew Davidson, foi um dos muitos bombeiros que morreram no dia 11 de setembro de 2001. Na altura tinha 33 anos.