Soraia Oliveira, irmã de Marco Costa, este hoje, 7 de abril, no programa 'Dois às 10', na TVI, onde comentou a participação do pasteleiro no reality show 'Big Brother Famosos'.

"É muito mais fácil atacar o grandalhão do que o pequenino. Se eu estivesse lá dentro passava entre os pingos da chuva porque sou mais tranquila e ele não, isso pode ser interpretado de mil formas", nota Soraia.

"Os comentários negativos das pessoas é difícil para quem está deste lado. (...) A maldade é tão grande que as pessoas agarram e mandam para o teu Instagram pessoal. Recebi mensagens a desejar-lhe a morte. É surreal a maldade humana", lamentou ainda.

Por fim, Soraia confessa que não acredita que o irmão ganhe esta edição e explica porquê: "Acho que há ali pessoas que poderão ganhar. As pessoas vivem numa capa do politicamente correto. Todas nós erramos, mas não concordamos se for o outro a fazer".

