A falecida irmã de George Michael, Melanie Panayiotou, será enterrada ao lado do cantor e da mãe. Tanto George - que faleceu no dia de Natal (25 de dezembro) em 2016 - como a sua mãe, Lesley, foram sepultado ao lado um do outro no cemitério de Highgate, e agora foi revelado que Melanie também irá para o mesmo sítio.

Fontes alegam ainda ao jornal Daily Star que Melanie irá ter a sua própria lápide, ao contrário do artista, que não tem nenhum tipo de identificação a dizer onde está sepultado para impedir que os fãs se reúnem no local. A família decidiu que seria o melhor para que o sítio não se torne um 'santuário' para os fãs e assim possam ter mais privacidade.

Recorde-se que Melanie foi encontrada já sem vida em sua casa no dia 25 de dezembro, exatamente três anos após a morte do irmão.

