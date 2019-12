Exatamente três anos após a partida de George Michael, morre a irmã do cantor. Melanie Panayiotou, de 55 anos, foi encontrada já sem vida em sua casa, em Londres, pela irmã mais velha, Yioda. Uma notícia que foi confirmada pela polícia.

"As autoridades foram chamadas pelos serviços de emergência de Londres por volta das 19h35 [hora local] desta quarta-feira, dia 25 de dezembro, após relatos de morte súbita de uma mulher, com 50 anos", adianta a polícia, citada pelo The Sun.

A mesma nota adianta ainda que este caso não está a ser tratado como um caso suspeito.

Recorde-se que George também morreu de causas naturais no dia 25 de dezembro de 2016. A autópsia revelou que o artista apresentava cardiomiopatia dilatada, miocardite e fígado gordo.