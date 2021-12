Acabada de chegar do Brasil, Carolina Patrocínio reuniu-se com a mãe e as cinco irmãs para o tradicional encontro natalício em que todas trocam presentes.

Porém, este ano ficou a faltar a mais nova das irmãs. Victoria Jacobi voltou a testar positivo à Covid-19.

"Em 6 irmãs, é sempre a mesma que apanha o [vírus]... adivinhem quem é", escreve a apresentadora da SIC ao partilhar com os fãs do Instagram as imagens do encontro.

Através das redes sociais de Victoria, de 18 anos, é possível perceber que também o pai da jovem, o atual marido de Teresa Vieira de Almeida, estará infetado com a Covid-19.

Ao convívio de Natal não faltaram Mariana, Carolina, Inês e Rita Patrocínio, Mónica Jacobi e, claro, a mãe Teresa.

