Irene Urdangarin está de volta a Madrid.

A sobrinha mais nova do rei Felipe VI tinha estado no Camboja nos últimos cinco meses a fazer voluntariado e regressou agora à capital espanhola para estar com a família e tirar a carta de condução.

Além disso, e segundo avança a revista Hola!, a jovem - que completa 19 anos no próximo dia 5 de junho - reencontrou-se com Juan Urquijo, de 25 anos, com quem namora há alguns meses.

A publicação espanhola publicou fotografias exclusivas dos dois a saírem de um restaurante, onde almoçaram na última segunda-feira.

