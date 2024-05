A semana passada foi muito especial para Iñaki e Irene Urdangarin. Pai e filha voltaram a encontrar-se no Cambodja, para onde o ex-marido da infanta Cristina viajou para ver de perto o trabalho que a jovem está a realizar no país, em parceria com a associação Sauce Foundation.

A notícia foi dada pela imprensa espanhola, que revela que Urdangarin está há uma semana no país asiático com a filha, não tendo sido possível confirmar se está acompanhado pela namorada, Ainhoa ​​​​Armentia.

A infanta Cristina já tinha estado no acampamento onde vive a sua única filha no final de janeiro deste ano, quando a jovem de 18 anos chegou ao país.

Segundo fontes revelaram à Vanitatis, Iñaki Urdangarin passou vários dias com a filha no campo e dormiu no hotel localizado no acampamento onde Irene está a residir, em Battambang.

Leia Também: Termina a pena de Urdangarin. Como está o ex-marido da infanta Cristina?