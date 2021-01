Iolanda Laranjeiro foi mãe pela primeira vez em julho do ano passado e, aos cinco meses de vida da filha, Simone, enfrenta a primeira 'dor de cabeça' ao tentar inscrever a bebé numa cresce.

Por via das redes sociais, a atriz desabafou sobre a logística que implica todo o processo.

"Como assim, hoje já passei a manhã a inscrever a Simone numa creche, que apesar de ser só para setembro, já quase que não tem vagas e isto parece mais difícil que sei lá o quê? Eu que pensava que o pior era saber que me ia separar dela. E sim, isso é um pesadelo, mas as escolas, vagas, critérios, preferências, etc... não são menos. Mães já com experiência na coisa, digam-me que no final corre tudo bem", escreveu na sua página de Instagram.

Simone, recorde-se, é fruto do casamento de Iolanda Laranjeiro com o ator Marcantónio Del Carlo.

Leia Também: Marcantonio Del Carlo cumpre 'tradição' no último dia do ano