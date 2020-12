Marcantonio Del Carlo despede-se de 2020 com uma visita ao mar, como manda a sua 'tradição'. No entanto, desta vez contou com uma companhia muito especial, a da filha Simone, que nasceu no passado mês de outubro.

Momento que o ator destacou na sua página de Instagram. "E no último dia de 2020, ano de pandemia, venho com a Simone ver o mar, pela manhã, como todos os anos. Sempre o mar que apesar dos pesares, está ali, à espera, contemplativo, exigente e ao mesmo tempo reconfortante. Mar de balanços sempre próprios neste último dia do ano", começou por escrever, partilhando ainda uma pequena reflexão destes últimos 12 meses.

"Sim, foi um ano para esquecer este 2020, mas para mim ficará sempre como o mais importante da minha vida. A Simone nasceu a 27 de Julho e fez de mim o homem mais feliz do mundo. Apesar do medo, da máscara, do desinfectante, da falta de abraços, das estreias adiadas, de tudo... 2020 foi o melhor ano da minha vida", acrescentou, desejando, por fim, aos fãs um "feliz 2021".

