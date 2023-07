Como o Fama ao Minuto já tinha dado conta, Marcantonio Del Carlo recorreu à sua página de Instagram na manhã desta quinta-feira, dia 27 de julho, para assinalar o aniversário da filha Simone. Mas não foi o único a destacar a data na rede social. Iolanda Laranjeiro também fez questão de deixar uma mensagem, tendo-se declarado à filha e ao marido.

"O sorriso mais bonito do mundo existe há três anos. O poema mais bem escrito, o que inspira a minha melhor versão, o que me acrescenta todos os dias auto-estradas de amor e força, o que me faz deixar de ter medo, porque ela merece a minha coragem e resiliência da forma mais pura e pulsante. A Simone é sorriso, doçura, mão-na-mão, descoberta e olhos postos no mundo. Gosta de cor-de-rosa e de brilhantes e diz-me regularmente que me ama", começou por dizer a mamã 'babada'.

"Quando me vê a mim, ao pai ou àqueles que para ela são casa, os olhos e os passos não têm por onde aumentar. Ri como se fosse ficar sem ar e chora como se o mundo durasse apenas mais três segundos. Mas ri triliões de vezes mais do que chora. Ri muito, todos os dias, sempre, para conhecidos e desconhecidos", partilhou.

"A Simone sonha com os amigos, projeta tudo com eles e planta afetos a cada esquina. Fala diariamente ao telefone imaginário com as pessoas de quem gosta, abre a porta de casa e abraça amigos que só ela conhece e vê, sabe que um abraço é o melhor sítio do mundo e mostra-me diariamente - a mim e ao Marcantonio Del Carlo - como tudo o resto é sempre relativo, pois ela existe. Com a força, alegria, garra e afetos com que nos brinda todos os dias", destacou a atriz.

"Gosta de histórias, do mar, de pessoas e de todos os seus bonecos - que alimenta, muda fralda, embala e beija de domingo a domingo. A Simone veio em forma de bênção. Sou-lhe grata de uma forma que nunca lhe poderei explicar. Fez de mim mãe. Fez de mim a melhor pessoa que consigo ser. Vê-la a dançar, sem se importar com nada, cair no chão e voltar à pista - como se nada se tivesse passado - recorda-me a cada instante o quanto ser assim é preciso", acrescentou.

"Obrigada por teres chegado. Obrigada Marcantonio Del Carlo por seres o pai que a ama incondicionalmente, a cada passo. Parabéns à minha nina Simone", escreveu ainda.

