Depois de ter suspendido as sessões no passado mês de março, Iolanda Laranjeiro está de volta com mais um curso de teatro que arranca já no início de 2021.

Como destacou em comunicado, depois de ter estado a "trabalhar online com alguns alunos e atores, está na hora de voltar". "Arregaçar as mangas, cumprir todas as medidas de segurança e mais algumas e voltar a fazer o que nos apaixona", acrescenta.

As sessões começam em janeiro, uma por mês, aos domingos, em Campo de Ourique, Lisboa. Um curso destinado a todos os que têm entre 10 a 25 anos, com ou sem experiência na área. "Os alunos são divididos em duas turmas, mediante idades e ferramentas teatrais", explica ainda na mesma nota.

Informação que foi também destacada na página oficial de Instagram da atriz.

