Gavin Burrows revelou que perseguiu o príncipe Harry durante a sua juventude, confessado que o tornou num alvo na altura em que este iniciou o seu namoro com Chelsy Davy.

"Basicamente fiz parte do grupo de pessoas que lhe roubou os anos normais de juventude", notou, acrescentando que na altura apanhou o irmão do príncipe William a consumir cocaína e a viver de "maneira gananciosa".

O investigador realça ainda que à época Harry foi comparado com a mãe, tendo recebido o rótulo de "nova Diana".

Tais declarações foram feitas no documentário 'The Princes and the Press': "O telefone tinha escutas, havia muita vigilância nos telefones, as comunicações dela eram controladas. A Chelsy gabava-se para os amigos quando ia vê-lo", lembra.

Recorde-se que a relação de Harry com a imprensa sempre foi marcada por enormes tensões e desentendimentos. Aliás, quando se casou com Meghan Markle, o duque de Sussex estabeleceu muitos limites quanto a aspetos da sua vida pessoal.

Leia Também: Família real foge de confusão criada por Harry e Meghan Markle