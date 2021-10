Internada em regime domiciliário, Margarida Aranha confessou aos seus seguidores do Instagram que terá ainda de permanecer várias semanas acamada devido à lesão que fez na bacia (e noutros locais) ao cair de uma varanda com sete metros de altura.

A antiga concorrente do programa 'Love On Top' disponibilizou-se a revelar estas e outras informações através da resposta a perguntas colocadas pelos seguidores na rede social Instagram, mas acabou por ser surpreendida com mensagens inapropriadas sobre o facto de estar visivelmente mais magra desde o acidente.

Desagradada com os reparos, Margarida resolveu reagir: "Estive semanas no hospital, estou parada há muito tempo, é normal que tenha perdido muita massa muscular e que tenha de fazer fisioterapia".

"Dispenso mensagens a dizerem-me que estou mais magra. Sei que estou mais magra, sei que emagreci muito e que vou ter de ganhar essa massa muscular toda, vou ter de fazer muita fisioterapia", explicou a jovem alentejana, que diz ter caído da varanda de sua casa, onde fumava um cigarro, devido ao efeito da medicação para a depressão.

"Não é que mexa com o meu psicológico, porque já estou com isso na cabeça, mas é desnecessário estarem a fazer-me esse tipo de comentários", defendeu ainda Margarida, que pede que estes comentários não sejam feitos a nenhuma outra pessoa.

"Obviamente que não estou no meu melhor estado, estou parada numa cama, não me posso mexer, basicamente, é normal que isto aconteça. Agora, só peço um bocadinho de compreensão. [...] Pensem um pouco antes de dizerem as coisas, porque podem magoar as pessoas", terminou.

