Rui Pedro abandonou a casa do 'Big Brother' na noite desta quarta-feira e o Instagram 'delirou' com a notícia. Na página oficial do reality show, as reações dão conta do contentamento dos espectadores com a decisão do empresário em desistir.

"XAU! Já vais tarde"; "O Natal chegou mais cedo?"; "Hoje é feriado, caraças"; "Sinto um grande alívio". Estes são alguns dos comentários à publicação que anuncia a desistência.

Houve ainda quem considerasse que Rui Pedro "dava muito ao jogo", mas que os comportamentos que revelou com Joana e Zena passaram os limites. Ainda assim, constatam que a casa vai perder um jogador forte.

O empresário nortenho decidiu abandonar a casa depois de ser automaticamente nomeado pelo 'Big Brother' pelas atitudes desrespeitosas com outros concorrentes. Rui dirigiu-se ao closet para fazer as malas e chegou mesmo a tapar as câmaras com roupas afirmando que já não fazia parte do jogo.

Horas mais tarde saiu da casa da Ericeira e, já para lá da porta, afirmou que se "sentiu traído e pisado" pelo programa.

Leia Também: Rui Pedro abandonou (mesmo) o 'Big Brother': "Senti-me traído, pisado"